Inter, solidità e attacco atomico: un mercato d'assalto

Un attacco atomico ed una struttura solida. L’Inter di Antonio Conte lavora per avere questo genere di caratteristiche, e lo fa attraverso un mercato aggressivo che non lascerà nulla al caso. Sistemata la difesa, resa un reparto di livello altissimo grazie al supporto di Diego Godin, si lavorerà sulla linea mediana a partire dalle corsie esterne: Lazaro è il primo della lista ma non l’unico, Barella è in arrivo e poi si andrà alla ricerca della qualità: possibilmente ad altissimo livello. Attenzione alle notizie che arriveranno da Barcellona sul fronte Rakitic.

Per l’attacco i discorsi sono aperti ed attivi: Lukaku e Dzeko ricopriranno i ruoli di prima punta, in un novero di reparto che oltre a Lautaro Martinez conterà anche su Politano. A meno che, da Torino, non arrivi il via libera per far decollare l’operazione Icardi-Dybala: uno scambio da fantacalcio che potrebbe stravolgere ogni convinzione sin qui raggiunta.