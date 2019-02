Inter, Spalletti: "Abbiamo ritrovato le qualità. L'Eintracht? Fortissimo"

Fonte: fcinternews.com

Pochi istanti prima di recarsi presso la sala stampa del Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti ha rilasciato un'intervista ai microfoni di InterTV alla vigilia della trasferta che la Beneamata sosterrà sul campo della Fiorentina.

Buongiorno Mister, si arriva alla partita di domani dopo una settimana intensa. Come ha preparato la gara?

"L'abbiamo preparata nel tempo a disposizione, nel senso che quelli che hanno giocato li rivedremo un po' soltanto nell'allenamento di oggi nel pomeriggio. Valuteremo le possibilità di recupero, anche se ognuno dei nostri giocatori ha a disposizione un bagaglio di conoscenze importanti".

Un parere sulla Fiorentina?

"E' in eccezionale condizione, hanno lavorato molto bene anche con inserimenti dal mercato. Pioli ha trovato una quadratura importante: la sua squadra gioca in maniera ordinata e compatta, sa quando aspettare e quando ripartire velocemente. Per affrontarli è un momento difficile, nel senso che loro stanno bene e sanno produrre benissimo il calcio che vogliono".

Sulla lotta Champions.

"Noi abbiamo avuto un momento particolare, perché non siamo riusciti a portare dentro la classifica dei punti dopo aver messo un buon margine. Questa differenza adesso si è assottigliata, ma l'importante è stato ritrovare le nostre qualità".

In Europa League agli ottavi ci sarà l'Eintracht Francoforte.

"Un avversario forte, una tra quelle squadre che possono ambire ad arrivare in fondo. Però nel nostro DNA ci dev'essere la ricerca di competizione, di andare a misurarsi contro queste squadre. Il fatto che abbiano vinto tutte le partite del girone contro tutte squadre come Marsiglia e Lazio significa che si tratta di una squadra fortissima e di livello assoluto. Però noi abbiamo più esperienza, e ci fa piacere andarci a misurare su questi livelli di calcio".