Inter, Spalletti alla vigilia: "Brozovic sta bene, giocherà col Cagliari"

Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV alla vigilia della sfida contro il Cagliari valida per la 33esima giornata del campionato di Serie A: "Il Cagliari sa giocare a calcio, ha una rosa importante e la possibilità di sostituire anche i due squalificati, cioè Barella e Cigarini".

Sulle condizioni fisiche di Marcelo Brozovic: "Sta bene, se non ci sarà niente di nuovo probabilmente gli verrà affidata la regia della squadra perché ha dimostrato di sapersi prendere delle responsabilità importanti e saper far girare la palla con pulizia".