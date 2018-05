Inter, Spalletti: "Barella mi piace. E anche Nainggolan"

Azzurri, esami per Zaza e Immobile

Batistuta a Firenze, ma per diventare allenatore: si è iscritto a Coverciano

Aggressione Sean Cox, confermato il fermo per i due tifosi romanisti

Play off B e C: dopo il rinvio le finali si giocheranno lo stesso giorno

Pioli a D'Aversa: "Prevedo Fiorentina-Parma alla prima. Ma spero di no"

Serie A, le quote: effetto Ancelotti sul Napoli

Baresi: "Per Ancelotti il Napoli è uno stimolo, bel colpo di ADL"

Finale Champions, Salah non interrompe Ramadan

Fiorentina, Bigica confermato come tecnico della Primavera

Serie A femminile, nota dei club: "Non fermare percorso"

Ics-Anci, 100 mln a Comuni per impianti

Football Leader 2018, premi anche per Monchi e Raiola

Colonnese: "Balotelli-Roma sì. Nainggolan non è un campione"

Cerruti: "Vidal piace ad Ancelotti. Sarri non dura al Chelsea"

Petricca: "Hamsik in Cina? Affare possibile"

Luciano Spalletti , tecnico dell'Inter, nella conferenza stampa odierna ha parlato anche di Nicolò Barella del Cagliari e di Radja Nainggolan della Roma. "Secondo me di incontri ce ne saranno altri con il suo procuratore. E' il lavoro del nostro direttore sportivo Piero Ausilio. E' il suo momento, quello nel quale deve far vedere tutto il suo valore. Sa esattamente quello che deve fare. Barella è un buon calciatore. Radja anche".

