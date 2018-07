Inter, Spalletti: "Bene i nuovi. Stasera è stato un test vero"

Fonte: Fcinternews.it

Dopo la bella prestazione contro il Lugano, Luciano Spalletti si presenta ai microfoni di InterTV per commentare la prima amichevole stagionale: "Il Lugano ha caratteristiche tignose, ti viene addosso forte, con contrasto veri. Test importante e attendibile. Mi aspettavo ancora più difficoltà perché i muscoli sono nel momento di maggior indolenzimento. Bisogna badare a non creare problemi e sviluppare la preparazione in modo corretto. Oggi è stato un test vero, è finita bene, abbiamo fatto bei gol e fatto girare la palla. La compattezza deve essere una qualità riconoscibile in maniera veloce. I nuovi? Tutti bene. Lautaro ha mostrato subito la sua forza fisica nel ricevere con le spalle alla porta, Asamoah ha padronanza del ruolo ed esperienza, De Vrij ha fatto bene anche a quattro, Nainggolan ha fatto quello che doveva".