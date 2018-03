Inter, Spalletti: "Bravo Sampaoli, lascia sempre Icardi a casa"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti commenta la vittoria in trasferta dell'Inter sulla Sampdoria per 5-0:

Questa la qualità?

"E' questo l'atteggiamento, la forza, il muscolo, il gestire i momenti tutti insieme. Capire quando attaccare e quando potergli concedere qualche metro. C'era da interpretarli e l'abbiamo fatto".

I tre davanti sono tornati.

"A me rassicura se la squadra funziona perché è importante chi fa gol e chi lavora come Gagliardini e ha dato quella qualità in alcuni momenti che fa la differenza per andare in rete. Se non c'è chi recupera palla

La sosta farà male?

"Non cambia niente, abbiamo ripreso a fare determinate cose. C'è stato un momento che c'è stata una presa di coscienza e di conoscenza di dove andare a mettere mano e ora la squadra è un'altra squadra. Siamo ripartiti".

Centrocampo più dinamico.

"Rafinha gioca nello stretto, Brozovic non è stato continuo ma ha giocato partite splendide".

Brozovic-Gagliardini è la soluzione che porterà avanti sino alla fine?

"No, perché è successo anche prima. Ora hanno giocato due partite dove hanno fatto bene, abbiamo sempre alternato anche con Vecino con momenti più importanti e momenti più bui. Il collettivo che funziona aiuta il lavoro di tutti. Se si continua a fare le cose bene si va avanti così".

Il momento buio?

"Spesso è colpa dell'allenatore. Quando si vince si fanno passare alcune cose e se metti mano sei il rompi scatole che non è mai contento che va a dare fastidio alla quiete della squadra. Invece proprio in quel momento che non bisogna far passare niente. Sono il primo responsabile".

Un messaggio a Sampaoli?

"Glielo lancio volentieri volentieri: Bravo Sampaoli, me lo lasci sempre a casa. Icardi non è d'accordo? In funzione di quello che è l'affetto per la sua Nazionale, poi ha sto ginocchio che ogni tanto dev'essere gestito che tirare il fiato gli fa bene. Non andasse al mondiale? Me lo troverei ancora più carico perché è un ragazzo eccezionale".