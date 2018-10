Inter, Spalletti cambia ancora: fiducia a Keita e Borja Valero

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La convincente prestazione offerta contro il Cagliari e il buon ingresso in campo nel match di Eindhoven hanno convinto definitivamente Luciano Spalletti: Borja Valero, che sembrava essere ai margini del progetto nerazzurro, può ancora essere una risorsa importante per una squadra che ha ancora qualcosa da registrare in mezzo al campo e ha bisogno dell'intelligenza tattica del centrocampista spagnolo. Un rilancio importante per l'ex viola, che ora vuole dimostrare di meritare la fiducia concessagli.

Altri cinque cambi rispetto alla sfida di Champions, sintomo che il tecnico di Certaldo ha fiducia nella sua rosa e vuole far sentire tutti importanti. Un'abbondanza che ha permesso a Mauro Icardi di riposare contro i sardi, permettendo così a Lautaro Martinez di segnare il primo gol in maglia nerazzurra. Spalletti ritrova anche Vrsaljko e spera di ricevere risposte significative anche da Keita, alla ricerca della condizione ottimale e di una collocazione in campo che ne esalti le caratteristiche.