Inter, Spalletti chiamato ancora al miracolo: tanti dubbi contro la Lazio

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

A una settimana dalla sfida contro la Lazio, in casa Inter si comincia a pensare alle possibili scelte di formazione, considerato che dall’infermeria non arrivano news confortanti. A meno di clamorose sorprese dovrebbe trattarsi di un’altra partita in emergenza per Luciano Spalletti. Il tecnico nerazzurro si augura di rivedere Joao Miranda in difesa, dove dovrebbe mancare invece Stefan De Vrij che ha accusato problemi nella Nazionale olandese. Out anche Radja Nainggolan e Mauro Icardi, che non sono in condizione.

Gli altri dubbi arrivano dai tanti nazionali in giro per il mondo. Kwadwo Asamoah e Keita Balde, Miranda, Matteo Politano e Lautaro Martinez saranno in campo martedì 26. Bisognerà dare un occhio anche alla lista diffidati, particolarmente lunga: su Milan Skriniar, Danilo D’Ambrosio, Roberto Gagliardini, Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez pende la spada di Damocle della possibile squalifica. Insomma, non sarà facile per Spalletti mettere in campo una formazione coerente e competitiva, visti anche i prossimi impegni ravvicinati contro Genoa e Atalanta.