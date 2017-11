Inter, Spalletti ci ha preso gusto: "Ora servono 4-5 rinforzi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Spalletti ci ha preso gusto e il sogno di poter competere per lo scudetto senza gli onori del pronostico stuzzicano il tecnico toscano. La vittoria contro l'Atalanta ha riportato i nerazzurri al secondo posto, ma lo stesso tecnico interista non si accontenta: "Servono 4-5 rinforzi e il campionato è lungo". Ovviamente non ci sono toni di sfida o facili pretese da parte dell'allenatore, ma una richiesta al club che a gennaio, in caso di interventi mirati, potrebbe permettere a Spalletti di continuare ad alimentare questo sogno inatteso. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.