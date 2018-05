Inter, Spalletti continua a sognare il colpo Nainggolan

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riportato da Premium Sport, oltre ai colpi già messi a segno, il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti sogna un colpo ad effetto. Il tecnico è consapevole del fatto che servano giocatori forti ed esperti, in grado di risolvere da soli le partite, che conoscano bene la Champions e possano aiutare l’Inter nel suo ritorno nell’Europa dei grandi, un identikit perfetto che porta direttamente a Radja Nainggolan: non è un mistero che Spalletti farebbe carte false per riaverlo.