Inter, Spalletti: "Difesa a 3? Dipende da dove vuoi portare l'avversario"

Continuare con la difesa a 4 o avventurarsi in nuovi schemi basati sulla difesa a 3? Ne ha parlato in conferenza stampa il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, che alla vigilia della gara col Tottenham ha così risposto: "Abbiamo sempre giocato con la difesa a quattro. Abbiamo però costruito anche sulla retroguardia a tre. Dipende dall'avversario, da quanto vuoi costringerlo a fare le cose che vuoi tu. Basta guardare i video dell'altra squadra per capirlo".