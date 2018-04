Inter, Spalletti: "Dispiace per Gagliardini, ma non cambio modulo"

Fonte: fcinternews.it

Intervistato da Inter Tv, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti ha presentato così la prossima sfida di campionato contro il Chievo: "Potrebbero esserci insidie di tutti i tipi. Per quello che è il momento del campionato e per la classifica che gli scaligeri hanno, sappiamo bene che loro sono abituati a saper gestire bene queste situazioni. Hanno bisogno di fare altri punti per la salvezza: c'è da aspettarsi un avversario che lotterà".

Sullo stato della squadra: "Quello che è stato l'evidenza dell'ultima partita è un po' il riassunto di come stiamo lavorando. La squadra è in un momento di salute dove deve assolutamente metterci qualcosa di più, proprio per il periodo che stiamo attraversando. Tutto è comunque sotto controllo".

Sull'assenza di Gagliardini: "Ci dispiace per lui, anche perché si era trovato un equilibrio che ci faceva stare tranquilli. Di giocatori che possono vestire la maglia del centrocampista ce ne sono diversi: penso a Cancelo, Skriniar o Candreva. Ieri però si è allenato molto bene Vecino. Cambiamento tattico? Direi di no, perché ormai qualche aggiustatura l'abbiamo fatta nel corso di questo campionato".