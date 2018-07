Inter, Spalletti: "Dobbiamo abituarci a una stagione diversa dalle altre"

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Sport Mediaset in vista dell'amichevole di questo pomeriggio contro il Sion: "L'obiettivo è quello di crescere come inserimento per quelli nuovi e come consolidamento rispetto a quanto fatto l'anno scorso, mettendoci qualcosa di più. E prepararsi a una stagione diversa a quelle alle quali era abituata questa società", ha detto Spalletti che prosegue su Icardi "Il suo livello di preparazione è in aumento, tutto è dentro quell'ordine di programmazione fatto all'inizio".