Inter, Spalletti: "Dobbiamo lottare per vincerle tutte"

Prima della conferenza stampa al Suning Training Centre, Luciano Spalletti come di consueto si mette a disposizione dei tifosi interisti rispondendo, con la mediazione di InterTV, alle domande inviate via Facebook: "Per l'Inter di quest'anno non ho aggettivi precisi ma dobbiamo essere una di quelle squadre che va a tentare di vincerle tutte con perseveranza, insistenza, voglia di non abbassare mai l'intensità. Veniamo da un campionato importante, c'è da migliorarsi. Volevamo avere questa bicicletta e ora dobbiamo pedalare".

Che modulo ci sarà quest'anno?

"Bisogna creare dentro la testa dei calciatori delle conoscenze, poi è chiaro che bisogna sfruttare le caratteristiche indivisuali e far sì che giochino da squadra".

Asamoah dove giocherà? E Lautaro?

"Asamoah può giocare in difesa o centrocampo, abbiamo provato centrocampo per questioni ben precise perché avevamo bisogno di un mediano e ci ha fatto vedere che conosce benissimo anche quel ruolo. Lautaro è un calciatore forte che vogliamo usare, entrerà dentro il ragionamento della gestione della squadra, ci sono momenti che determineranno che calciatori vanno usati di volta in volta".

Il Sassuolo è un avversario ostico...

"E' un avversario forte, lo abbiamo visto lo scorso anno, pochi mesi fa e abbiamo sempre avuto vita dura. Sappiamo la sua forza ma dobbiamo uscire dalla fabbrica già rodati, non abbiamo bisogno di fare ulteriori prove. Siamo già collaudati e dobbiamo vincerle tutte".