Intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Parma, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato anche di alcuni singoli: "Lautaro? Non so se sarà disponibile con il Tottenham, personalmente la vedo dura perché con questo tipo di problemi si rischia in ricadute pesanti e anche lunghe. Tutti non possono giocare, quanto a gerarchie. Le analisi vanno fatte perché bisogna tenere d'occhio la Lista Uefa. Fa comodo dire che Gagliardini è stato bocciato. Si sceglie, non si boccia. Non potevamo prendere tutti sui 22 possibili, soltanto 6 dei nuovi arrivati. Se una regola impone una scelta, questa va fatta. Gagliardini rimane un grande giocatore, lasciarlo fuori mi è dispiaciuto. Non lo boccio, anzi, domani lo faccio giocare".