Inter, Spalletti: "Gagliardini un Professionista. Domani ci sarà"

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro l'Atalanta: "Se prendiamo il possesso palla, i tiri in porta e i gol subiti, sono una tra le prime del campionato. Poi aggiungiamo il fattore Gasperini, un allenatore che fa bene al calcio, che gioca di qualità, un calcio moderno".

Sul turnover: "Chiaramente diventa facile fare calcoli. Ci sono partite di livello come quelle contro il Barcellona, che ti mettono in condizione di dover tirare il fiato. Domani riusciremo a recuperare, sarà fondamentale la rifinitura di oggi. Cambierò qualcosa rispetto alle ultime uscite".

Su Gagliardini: "È forte di testa, un Professionista con la maiuscola. Gli ho creato difficoltà lasciandolo fuori dalla lista ma è spettacolare vedere gli stimoli che ha. Sarà della partita. Dalbert e Joao Mario? Non dico la formazione per rispetto degli altri".

Su Mourinho: "Il discorso mi sembra facile, ci è tornato lui stesso sull'episodio e ha detto che non l'avrebbe rifatto a bocce ferme. Questo ci mette tutti d'accordo. Ci sono delle partite dove si riceve il doppio carico di emotività e di tensione e questo porta a delle piccole reazioni. Fa parte dello spettacolo, non è stato scorretto per quello che ha dovuto sopportare all'interno della partita. Scorretto è sentire offese costanti, bisogna andare addosso a quelle persone, come dice Ancelotti. Poi è chiaro che, se vai a stuzzicare il leone, il leone ruggisce come ha fatto Mourinho. Ma è stato solo un ruggito, non è arrivato il morso. A me è successo diverse volte, spero di essere migliorato".