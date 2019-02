Inter, Spalletti: "Grande prestazione di Lautaro. Rischiato quasi nulla"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha parlato al termine della vittoria contro il Rapid Vienna in Europa League ai microfoni di Inter TV: "È bastato un gol pesante, importante. Squadra in ordine, rischiando quasi nulla in queste ripartenze. In questo campo qui non aveva segnato nessuno in un girone importante, per cui siamo contenti. Lautaro ha fatto una grandissima prestazione, molto del risultato è dipeso dal suo lottare su ogni pallone come nel caso del rigore. Potevamo far meglio nella costruzione per servirgli qualche pallone più pulito, molti gli sono stati buttati addosso e così è sempre più dura. Ma la squadra ha fatto bene e lui ha fatto una grande prestazione. Importante vincere, così si costruiscono certezze che danno una base. Contro queste squadre è dura perché si rischiano ripartenze. La Samp? È una grandissima squadra, giocano un calcio brillante. Sarà una gara che ci metterà a dura prova. I tifosi? Sono sempre presenti da qualsiasi parte e per loro è sempre San Valentino nei confronti della squadra".