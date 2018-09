© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Parlando ai microfoni di Sky, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti parla così della sfida al Parma di domani pomeriggio e dell'inizio difficoltoso dei nerazzurri: "Le partite vere hanno presentato una realtà diversa rispetto al precampionato, ora non possiamo più permetterci di sbagliare. Personalità? C'è l'abbiamo, ogni tanto ci viene difficile metterla in pratica, siamo cresciuti molto sotto l'aspetto del gioco e del possesso palla, sono fiducioso. Keita? Può fare la prima punta, rispetto a Icardi è più bravo a palleggiare che ad andare in profondità. Hanno qualità che possono essere abbinate, la squadra trova soluzioni e vantaggi in maniera differente a seconda di chi scende in campo. Icardi? Sarà della partita, è importante un po' tutto e i ragionamenti verranno fatti a 360°".