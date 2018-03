Inter, Spalletti: "Icardi? Dubito che non vada al Mondiale"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti dopo il successo sulla Sampdoria: “Secondo me per la Champions c’eravamo anche prima, abbiamo fatto una vittoria convincente, è venuto fuori il collettivo, l’interpretazione di squadra ed è diventato tutto più facile. Ai giocatori cosa devo dire? Hanno fatto quello che dovevano, nulla di straordinario. Icardi che non va al Mondiale? Ho dei dubbi su questo, ma quella Nazionale lì ha tanti calciatori, soprattutto nel reparto offensivo, non sarebbe un rimanere fuori per colpa delle tue non qualità ma perché ce ne sono altri fortissimi e l’allenatore ha scelto così. Dal mio punto di vista ha fatto bene Sampaoli”.