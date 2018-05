Inter, Spalletti: "Icardi mai dubbioso sul suo futuro"

Fonte: fcinternews.it

Raggiunto dai microfoni di Sky Sport, l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti torna a parlare di Mauro Icardi e del futuro, escludendo momentaneamente un addio del capitano interista, conscio che "tutto possa accadere": "Con Mauro ho parlato diverse volte e lui manda segnali ben precisi, non è mai dubbioso. Nell'Inter ci sta bene e ci vuole rimanere, poi ci sono dei club che se decidono di portarti via un calciatore, tu fino al giorno prima dici: "Io non mi muovo da qui", e il giorno dopo ti prendono e ti trascinano, e tu alla fine sei anche contento di andare con loro mentre la sera prima pensavi diversamente. Bisogna essere pronti a tutto, ma per il momento non ci sono segnali e nemmeno dubbi su quella che è la sua volontà. Il fatto che sia andato all'aeroporto a prendere Lautaro è fondamentale. Te la dice tutta su quella che è il rispetto che lui ha verso i suoi compagni e il motivo perché poi veste la fascia di capitano".

Poi un focus sulla Champions League: "La Champions è la competizione più esclusiva del mondo. Mi piace vederla in televisione, parlarne, e mi piace di più viverla. Vivere in quel contesto lì con tutti gli addobbi, gli effetti speciali, è come se fosse la Disney del calcio. E' il posto in cui per ogni giocatore della competizione il sogno diventa realtà. Se sento i fuochi d'artificio dentro di me? Sì, io sono un visitatore e non un personaggio come possono essere Topolino o Paperino, ma la vorrei vedere tutta la festa. Allora si va lì dentro e si cerca di avere quella mentalità che ci vuole perché come si è visto anche stasera in finale, il carattere e la personalità possono fare la differenza. E se non sei abituato possono giocare dei brutti scherzi, come successo al Liverpool e a Karius".