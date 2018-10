Inter, Spalletti: "Icardi meno tecnico di Higuain? Mi fa ridere chi lo dice"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Icardi contro Higuain: il derby di Milano è anche nella sfida tra i rispettivi centravanti. Ne ha parlato in conferenza stampa Luciano Spalletti: "Icardi e Higuain ti fanno rimanere con la bocca aperta per le giocate che fanno. Sono entrambi fondamentali. Sorrido quando dicono che Icardi sia meno tecnico di Higuain. Io ovviamente scelgo anche in quanto interista Mauro. È perfetto in quello che fa. Andiamo a vedere come controlla il pallone sul secondo gol contro la Spal, o come colpisce sul primo centro a San Siro di fronte al Tottenham. Impone alla linea difensiva avversaria di stare più morbida. Ti permette di guadagnare metri fondamentali per praticare un calcio offensivo. Lasciatelo stare, a me Icardi piace così".