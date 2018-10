Inter, Spalletti indica la via: "Dobbiamo tenere il più possibile la palla"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, parla ai microfoni di Sky dei temi della sfida di Champions contro il Barcellona: "Ci sono sensazioni bellissime che ti fanno toccare con mano l'amore che hai per questo sport e per il pallone. Ci vorrà conoscenza di questa materia domani, e di quello che è la forza di una squadra che sa dove va a finire la palla e non la rincorre. Bisognerà essere molto stretti, corti, non concedere loro spazi per attaccare la profondità. Dobbiamo tenere il più possibile la palla. Brozovic e Perisic? Facciamo di tutto per recuperarli perché sono forti, ma ad oggi non abbiamo la soluzione ben chiara perché nell'allenamento di stamattina hanno sentito dolore: vediamo domani. Per qualificarci ce ne voglio altri di punti, prima li facciamo meglio è".