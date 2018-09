Inter, Spalletti: "La classifica va messa a posto. Pioli tecnico bravo"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni sull'avversario di turno e sull'inizio di stagione dei nerazzurri: "Lo sappiamo, abbiamo perso dei punti e ora ne abbiamo vinte due tra campionato e Champions. Siamo migliorati nel carattere e nella testa, cercando il piccolo determinante vantaggio. Non vogliamo però accontentarci, la classifica va ancora messa a posto vista la nostra partenza in Serie A. Stiamo bene e abbiamo necessità di portare a casa altri punti. La Fiorentina è allenata da un tecnico bravo che conosco bene e mi garba anche come persona. Allena una squadra moderna e che sta bene. Pioli ha trovato una unità con il suo ambiente. Se mi chiedete cosa toglierei alla Viola risponderei Firenze. Sono persone senza peli sulla lingua, contenti e partecipi del momento della squadra. Hanno un calciatore come Chiesa che spacca le tattiche della partita con l'uno contro uno in maniera forte. Ma anche noi siamo forti. I nostri tifosi si faranno ancora sentire".