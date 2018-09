Inter, Spalletti: "Lautaro appoggio per tutti, vogliamo mentalità di Borja"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima della consueta conferenza stampa pre-partita, Luciano Spalletti risponde alle domande che i tifosi hanno inviato via Facebook, con la mediazione di InterTV, partendo dal segreto delle ultime vittorie last minute: "Il segreto delle ultime vittorie sta nel carattere della squadra, siamo cresciuti e stiamo facendo vedere di che pasta siamo fatti. E' uno spirito importante che la squadra deve conservare", riporta Fcinternews.it.

Quale aspetto conterà di più contro la Fiorentina? "Dobbiamo far vedere di essere squadra, abbiamo dei momenti dove concediamo agli altri delle disponibilità e non lo dobbiamo fare"

Quanto è importante un appoggio per Icardi? "Serve per tutto la squadra, non solo per Icardi. Ieri ha fatto un buon allenamento e quindi è a disposizione. E' stato un periodo fuori, pensarlo per tutta la partita è difficile, ma è un giocatore sul quale contiamo".

Borja Valero sarà una pedina importante? "Lui ha fatto bene l'anno scorso quando è arrivato e quando è subentrato. Quest'anno l'ho fatto partire fuori, ma quando l'ho chiamato a fare la sua parte è stato un giocatore di grande professionalità anche nei 5' che ha giocato. Se riusciremo ad avere la sua mentalità la squadra potrà gare dei passi in avanti per e capacità professionalità che ha".