Inter, Spalletti: "Mercato? Ausilio sa bene cosa si deve fare"

© foto di ALBERTO LINGRIA/PHOTOVIEWS

Prima sconfitta in campionato per l'Inter, e uno dei temi diventa ovviamente come rimediare in sede di mercato. Ne ha palato in conferenza stampa Luciano Spalletti: "Ausilio sa bene cosa fare. Se arrivano certe voci è perché c'è la constatazione di dover gestire certe cose. Questo però non ci fa allontanare dal nostro obiettivo. Prima di fare troppo rumore, dico solo di fare chiarezza perché sennò i professionisti del dubbio arrivano subito. Noi i dubbi dobbiamo spazzarli via. Mi chiedete sempre del mercato, ma io non faccio nomi se prima non sappiamo cosa si può fare e cosa no".