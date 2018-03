Inter, Spalletti: "Napoli misuratore di forza, con la Samp gara difficile"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima della conferenza stampa, Luciano Spalletti si concede alle domande che i tifosi interisti hanno inviato via Facebook, con la mediazione di InterTV: "Le analisi si fanno in maniera profonda, uno degli obiettivi è recuperare palloni e sfruttarli meglio, ma penso ci siano altre difficoltà nell'affrontare la Sampdoria. Ma c'è il risultato della doppia partita contro il Napoli che è un misuratore di forza indelebile, perché hanno fatto gol a tutti e non avendone subiti in due gare è sintomo di forza. L'approccio conta tutto, la Samp è una buonissima squadra e ha un grande allenatore come Giampaolo, che ha uno stato di primo livello. Contro di loro trovare spazi e tempi per pensare è difficile, bisogna anticipare tutte le sintesi e giocare in velocità, dando seguito alle azioni in velocità. Sono forti e noi dobbiamo essere squadra che pensa prima e si ritaglia gli spazi dove giocare. Domani sarà una partita in cui fino all'ultimo sarà difficile, sarà gara da persone che sanno valutare velocemente e hanno qualità di contrasto, di impatto mentale", riporta Fcinternews.it.