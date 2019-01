Inter, Spalletti: "Pareggio giusto. Bello sentire lo stadio pieno di ragazzi"

© foto di PhotoViews

Luciano Spalletti dopo lo 0-0 arrivato contro il Sassuolo è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "In alcuni momenti li abbiamo agevolati ma è stata una partita complicati. Ti aspettavi la zampata di Icardi? Ci poteva stare. Proprio a lui è capitata una palla invitante, purtroppo è scivolato, se fosse avvenuto era meritato per lo sforzo che abbiamo fatto nel finale di partita ma poi abbiamo perso troppi palloni, abbiamo rimesso in discussione situazioni che avevamo già pulito. Alla fine il pareggio è giusto. I ragazzini allo stadio? Situazione bella, si è sentita la voce del bambino che si vuol divertire, uno stadio pieno con l'amore per il calcio".