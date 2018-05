Inter, Spalletti: "Per la Champions serve mentalità e giocatori forti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport per parlare di Champions League e futuro nerazzurro. "Mi sembra che l'Inter abbia dei professionisti importanti per il mercato e si sono già mossi bene. Insieme apporteremo le modifiche e i miglioramenti per giocare la competizione più esclusiva del mondo. L'elemento fondamentale per giocare la Champions è la mentalità. Per arrivare nelle prime quattro servono giocatori forti, calciatori capaci di trovare le soluzioni da soli come successo questa sera. Karius è un portiere forte ma la scarsa abitudine a giocare queste partite gioca questi scherzi. Stare dentro a questa competizione è una cosa bellissima, per vincerla servono queste belve. La Champions League è la Disney del calcio, rivivi tutti i sogni in questa competizione. L'organizzazione, la mentalità ed il carattere dei calciatori aiuta ad arrivare in fondo. I tifosi la meritavano dal momento in cui abbiamo cominciato a giocare dopo i tanti punti del girone d'andata, nel momento di flessione non ci hanno mai mollato e sono stati i primi a inneggiare e questo ha fatto la differenza. Lautaro Martinez? E' un calciatore forte e tecnico, palleggia con la squadra e può giocare anche seconda punta. Icardi è andato ad aspettarlo all'aeroporto e questo è un segnale positivo".