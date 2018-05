Inter, Spalletti: "Per noi tutto come due giorni fa. Ci crediamo al 100%"

Intercettato dai microfoni di Premium Sport ad un evento benefico in Toscana, Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha parlato dopo il pari odierno della Lazio a Crotone che tiene ancora in corsa i nerazzurri per la Champions League: "Sono cose che succedono, come ieri il Sassuolo ha battuto l'Inter oggi la Lazio si è fermata con il Crotone. Gli equilibri del campionato dicono che è difficile strappare punti a squadre che lottano per gli obiettivi di classifica. Per noi è tutto come due giorni fa: dobbiamo andare a vincere sul campo di una squadra forte, sarà complicata. Ho iniziato credendoci, ora che ne ho la possibilità ci credo al 100%".