Inter, Spalletti: "Persi tanti punti per strada. Icardi smarca i compagni"

Intervistato da Sky Sport, l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato in vista della gara di domani con la Fiorentina, soffermandosi prima di tutto però sulla scomparsa di Giorgio Rossi: "È venuta a mancare una fantastica persona come Giorgio Rossi, storico massaggiatore della Roma. Ci ho lavorato insieme e so che era una persona speciale. Oggi sono voluto andare a salutarlo. Era un fuoriclasse nel suo mestiere, riusciva a massaggiare con le mani ma anche col cuore. Lo porterò sempre con me".

Sul rilancio dell'Inter.

"I calciatori non si devono mai accontentare, dobbiamo continuare a cercare di fare più punti possibile. La nostra mentalità sta cambiando, ma non siamo ancora al massimo. Abbiamo lasciato tanti punti per strada".

Sull'approccio.

"Dobbiamo tentare di essere una squadra che gioca lo stesso calcio dal 1' al 90'. Finora non siamo stati in grandissima condizione in molti elementi. Adesso la squadra è in crescita, al di là del risultato riacciuffato negli ultimi minuti. Ora si vede che c'è la voglia di cercare il risultato fino all'ultimo secondo. È chiaro però che ci sono delle flessioni che dobbiamo eliminare".

Sull'intesa tra Icardi e Nainggolan.

"Non ci sono problemi sulla loro coesistenza. Vedo che ha aperto un dibattito il numero di palloni che tocca Icardi. Se lo confrontiamo con quello dell'anno scorso, è lo stesso. E i gol in quel caso sono stati 30. Sarebbe interessante poi vedere quanti palloni riesce a far toccare ai calciatori che gli giocano vicino. Icardi dà loro un beneficio, perché si porta dietro numeri sotto porta importanti e quindi anche la marcatura degli avversari".