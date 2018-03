Inter, Spalletti: "Prestazione di squadra, le prossime sempre così"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la vittoria conquistata contro la Sampdoria, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Premium Sport:

Ha toccato le corde dei suoi giocatori?

"Lo faccio per andare avanti, per aver dei motivi per parlare in base alle gare che si fanno, se per voi è uno spunto per creare dubbi e discussioni è un motivo vostro, per me l'obiettivo è fare qualcosa di più e dare quel vantaggio ai giocatori importanti che io reputo che abbiamo, non so qual è il sistema per vincere, ma so quello per perdere, ovvero dire a tutti bravi e fare complimenti a prescindere".

Cosa le è piaciuto di più dell'Inter di oggi?

"Mi è piaciuto la squadra, il modo di interpretare la gara, giocare contro un avversario difficile, una squadra che gioca in velocità, dove non le abbiamo concesso nulla, è il collettivo che ha funzionato, è stata la velocità collettiva. E' una squadra che ha giocato da squadra e ha voluto la vittoria a tutti i costi".

L'Inter più bella della gestione Spalleti: ha dei rimpianti?

"Sarebbe altro tempo perso soffermarsi su questo, ne abbiamo già perso troppo. Pensiamo alla prossima gara e giochiamola in questo modo".

La squadra ha letto bene la gara?

"Dall'inizio quando costruivano loro dal basso, si è interpreato bene il pressing, è stato netto il comportamento di attesa e pressione alta costante, questa lettura chiara ha fatto sì che soffrissimo meno di altre volte, mentre in altre gare ti è andato tutto storto, oggi qualsiasi palla andava dentro, sei accompagnato da tranquillità e fiducia che ti trasferisce la fortuna".

Rafinha fondamentale?

"Tutta la squadra ha gestuto bene le situazione, è stata più corta, ha fatto tutto in modo collettivo e questo ha fatto la differenza".