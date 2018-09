Inter, Spalletti: "Quello era rigore. Squadra quasi come la volevo"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha così commentato a Sky Sport la vittoria interna dei nerazzurri contro la Fiorentina: "La squadra è cresciuta sotto tanti aspetti. All'inizio siamo stati troppo bassi ma mi sembra che in questo momento ci stia mettendo del suo per fare risultati che mettono a posto la classifica. Keita nervoso a fine match? A voi piace fare più casino di me perché siete casinisti. Avevo Politano e Keita lì, a loro dovevo dire le cose. Volevo che venissero più dentro il campo. Si è esternato troppo. Ci piace morderci tra uomini. La Fiorentina è la mia squadra del cuore, quando facevo il raccattapalle era un piacere vedere quei campioni. Rigore di Icardi? Quello è rigore, che vi volete inventare? Il braccio è largo e alla Fiorentina dico bravi, ma più di questo no: abbiamo vinto meritatamente. Il gol l'hanno fatto anche loro con un po' di fortuna, i gol noi però li abbiamo fatti regolari. Hanno giocato una grandissima partita e hanno ritrovato questa grande passione di Firenze perché giocano un grandissimo calcio. Potevamo giocare maggiormente su Mauro con dei palloni morbidi oggi. Ciò che ci ha creato davvero tanti problemi sono le palle perse in costruzione, nel fraseggio. La Fiorentina a livello di palleggio è una delle migliori squadra nel campionato e sanno venire a pressare forte. Migliorando l'uscita abbiamo trovato i fianchi scoperti. Le loro occasioni sono arrivate quasi tutte da palle perse. La mia storia è quella di dover fare i risultati, come quasi tutti gli allenatori. Rifirmando il contratto ho chiesto una squadra completa ed è quasi come dico io. Ci sono anche situazioni come quella di Vrsaljko per la quale gioca sempre D'Ambrosio. Ora si va fino in fondo, e gli uomini sono quelli che io volevo".