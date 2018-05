Inter, Spalletti: "Rinnovo? Zero problemi. Rispetteremo regole del mercato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha parlato a Rai Sport a margine della conferenza stampa di oggi: "L'Inter torna in Champions dopo sei anni? Questo ingresso è importantissimo perché non era scontato. Sono rimaste fuori squadre importantissime che l'anno scorso erano davanti di molti punti, abbiamo visto la loro qualità nell'ultimo confronto dove la Lazio avrebbe meritato di restare dentro. Cosa serve all'Inter per ambire allo scudetto? Bisogna fare un mercato che rispetti quelle che sono le regole attuali nel calcio, deve diventare normale farne uso. Dobbiamo rendere conto sui bilanci di volta in volta pesando vantaggi e svantaggi di tutte le operazioni. Il rinnovo? Io qui sto bene, la società vuol farmi il contratto. Quindi zero problemi". A riportarlo è Fcinternews.it.