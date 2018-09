Inter, Spalletti su Icardi: "Ha quel tipo di gol nelle sue corde"

Fonte: Dall'inviato a San Siro

Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti ha parlato in sala stampa della prestazione di Mauro Icardi, attaccante autore del meraviglioso gol del momentaneo pareggio: “Mauro ha fatto un grande gol, ma è quel che deve fare. Fino a quel momento non era dentro la manovra, poi a volte ci mette un pizzico in più per fare qualcosa di diverso. Lo ha fatto volutamente. A volte gli piace tirarsi fuori dalle mischie per provare ad essere letale. E' una scelta sua, lo fa spesso. Lui queste cose le sa fare bene, mi auguro che lo faccia ancora di più”.