Inter, Spalletti su Vecino: "Grandi potenzialità, faccia altri passi avanti"

Fonte: dall'inviato a San Siro

Ancora Matias Vecino. Il centrocampista uruguayano ha regalato un successo fondamentale all’Inter di Spalletti in ottica europea. Queste le parole del tecnico in sala stampa: “Lui come tutti ha potenzialità, ma serve fare dei passi avanti. Sa palleggiare da mediano e ha inserimenti da mezzala. Queste incursioni le fa bene, sono nelle sue qualità. Poi ha fisicità, è strutturalmente di livello. In certi episodi come il gol ci si gioca tanti risultati e tanti partite”.