Inter, Spalletti suona la carica: "Prendiamoci il sogno Champions"

A margine della conferenza stampa di oggi, l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti si è soffermato ai microfoni di Premium Sport ribadendo il concetto già espresso davanti ai cronisti sull'importanza della gara di domani sera contro il Sassuolo: "Abbiamo a disposizione questa semifinale per andare a giocarci la finale domenica con la Lazio. Arrivare in Champions vorrebbe dire andarsi a prendere quel sogno che avevamo a inizio stagione. Per questo siamo venuti qui a inizio anno dicendoci delle cose e poi migliorando nelle performance".