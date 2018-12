Inter, Spalletti: "Un passo alla volta, buona prestazione con l'Udinese"

© foto di PHOTOVIEWS

Dopo il successo conquistato contro l'Udinese, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "Secondo me l'Inter ha fatto una buona gara sempre, in alcuni momenti siamo stati troppo scolastici, senza accelerare, essere feroci e prenderci il vantaggio, la gestione di gara è stata fatta bene eccetto all'inizio di secondo tempo quando abbiamo preso un paio di tiri pericolosi su un paio di ripartenze. L'Udinese si è messa bene in campo, non è facile mantenere il controllo della partita. Per fare i grandi risultati bisogna fare piccoli passi, in queste sette gare abbiamo fatto pochi punti, ma se ne prendono 14 di partite, i punti sono regolari ma bisogna uscire da questa posizione, un passo non ti porta alla destinazione che volevi ma ti leva dalla posizione che avevi".