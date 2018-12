Inter, Spalletti: "Vittoria netta, è un passo importante"

Fonte: Fcinternews.it

© foto di PHOTOVIEWS

Il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti ha commentato ai microfoni di InterTV l'1-0 inflitto dai suoi ragazzi ai danni dell'Udinese sul prato di San Siro. Queste le sue parole: "L'importante era mantenere l'equilibrio, noi non abbiamo mai scoperto il fianco. La cosa più rischiosa che potevamo fare era andare a cercare di vincere la partita in due minuti: siamo rimasti ordinari, ma nel primo tempo ci siamo rivelati un po' troppo scolastici. La partita in generale è stata fatta molto bene: abbiamo preso qualche tiro di troppo, ma Handanovic in porta si è comportato molto bene ed è stato bravissimo con i piedi nel momento in cui gli avversari salivano per venirci a pressare".

Una vittoria molto importante per macinare punti: "Secondo me questo è un passo importante, perché fatto in maniera corretta e precisa. L'addizione di questi piccoli passi porta grandi risultati. Quando vieni da un momento così, aumenta la tensione e il rischio di fare errori banali. Nel primo tempo ci sono capitati palloni che vanno imbucati bene".

Questa è la sesta vittoria casalinga di fila in campionato: "Fa piacere, sicuramente. A livello di punti non siamo messi poi malissimo".

Dopo l'1-0 c'è stato un periodo di sbandamento: "Noi come squadra siamo più forti di loro, ma nel momento in cui siamo passati in vantaggio l'Udinese ha aggiunto grinta e corsa negli ultimi metri. In uscita abbiamo perso qualche pallone di troppo, altrimenti si poteva andare a creare pericoli in avanti".

Un successo che scaccia i fantasmi: "Questa è una vittoria pulita, netta. Voluta e giusta per quello che è stato il comportamento dei giocatori. L'esclusione dalla Champions è qualcosa che ti vuoi scrollare di dosso ma che ti rimane un po' attaccata: la cosa più importante a cui potessimo ambire era questa vittoria, che è stata meritata".

Icardi si è assunto un rischio con il cucchiaio: "Lui è uno che ha qualità così forti da aspettarsi di tutto. In quel momento ha visto che il portiere si era già incanalato e quasi buttato da quella parte lì, prima di calciare con la coda dell'occhio l'ha sgamato ed è andato a fare il gesto più facile possibile per fare gol".