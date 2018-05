Inter, Spalletti vuole Florenzi: il giocatore è in scadenza nel 2019

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il contratto di Alessandro Florenzi scadrà tra un anno e ancora non si è arrivati a un punto d'incontro per un eventuale rinnovo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il numero 24 giallorosso ha ricevuto una telefonata dal suo ex tecnico Luciano Spalletti, che lo accoglierebbe all'Inter qualora dovesse lasciare la Capitale. Florenzi si è detto lusingato della proposta, ma al momento una sua partenza resta difficile per il sentimento d'amore che nutre per la Roma e anche per il fatto che i giallorossi non vorrebbero cederlo. Nel mercato però può succedere di tutto e se i nerazzurri non dovessero riuscire a riscattare Joao Cancelo potrebbero cercare l'affondo, con la stessa Roma che, pensando al bilancio, potrebbero pensare alla plusvalenza che arriverebbe dal giocatore cresciuto nelle giovanili.