© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Mauro Icardi continua ad essere nel mirino della Juventus. Anche senza Paulo Dybala. Stando a quanto riportato da FcInterNews, infatti, l'idea di scambio fra i due argentini sembra essere sul viale del tramonto per la differenza di valutazione fra i due cartellini. Ecco allora che ha preso quota un'altra possibilità: quella di scambiare il centravanti argentino con Douglas Costa. Un nome che non dispiace e sul quale verranno effettuate riflessioni, anche se al momento la posizione non cambia: i nerazzurri puntano a monetizzare in caso di cessione dell’ex capitano, che però in caso di addio vorrebbe restare in Italia.