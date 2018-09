In casa Sampdoria i dirigenti dovranno presto valutare le situazioni legate al futuro di Fabio Quagliarella, Edgar Barreto e Rafael. "Mi auguro che rimanga a lungo con noi", ha confessato nei giorni scorsi il ds Carlo Osti in merito al futuro di Quagliarella. E ci mancherebbe, se...

Osservato speciale al Da Luz di Lisbona, sede questa sera della sfida tra Portogallo e Italia valida per la seconda giornata di Nations League. Secondo Mediaset , l' Inter terrà d'occhio Bruma , esterno 24enne - che ha ereditato da Cristiano Ronaldo la numero 7 del Portogallo - ed è legato al Lipsia da un contratto in scadenza nel 2022.

