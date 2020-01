Dopo l'1-1 arrivato contro il Cagliari, il vice allenatore dell'Inter Christian Stellini a Radio Rai 1: "Il mister nel finale di primo tempo aveva impiegato un po' di tempo a raggiungere la squadra nello spogliatoio perché come Skriniar aveva qualche problema fisico, a fine gara non stava benissimo, le energie non erano tante ed è andato a casa. Stanco dopo l'espulsione? Ha protestato, gli animi si sono accesi ma i suoi non sono stati così prolungati. Tre pari di fila vi preoccupano? Non siamo preoccupati, dobbiamo lavorare sull'allungare la rosa per arrivare a queste partite con la giusta freschezza e cambiare anche in corsa, dobbiamo fare di necessità virtù e avendo tante gare dobbiamo guardare avanti e non al passato. Young? Ha fatto una buona gara, è in salute e dobbiamo andare avanti così".