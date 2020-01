Inter, Stellini richiama Lautaro: "Bisogna essere più lucidi e lungimiranti"

© foto di Federico De Luca

Cristian Stellini, vice di Antonio Conte all'Inter, ha analizzato così l'1-1 di oggi col Cagliari ai microfoni di Inter Tv: "I gol sbagliati e qualche episodio all'interno della gara ci hanno creato un po' di tensione e nervosismo. Dobbiamo restare più lucidi e imparare da questa partita. Una gara leggermente diversa dalle altre, nella quale in alcuni casi abbiamo dato in escandescenza. Bisogna imparare a chiudere le gare e non lasciarsi prendere dall'ansia negli ultimi minuti. Sapevamo che il Cagliari avrebbe potuto giocare come il Lecce la scorsa settimana. Nel primo tempo abbiamo guadagnato campo, nella ripresa abbiamo mantenuto una buona aggressività, collezionando occasioni importanti: lì bisogna essere bravi per chiudere le partite. Poi un episodio può indirizzare una gara, e non dobbiamo lasciarci prendere dalla rabbia".

Le prossime sfide?

"Dobbiamo tener conto del fatto che ogni domenica c'è una sfida da affrontare. Bisogna mantenere la calma: non è una partita che decide una stagione. E quando ti viene a mancare un giocatore importante per più di una domenica, non è facile. Siamo già pieni di assenze. Bisogna essere più bravi, più lucidi e più lungimiranti".