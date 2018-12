Inter, Steven Zhang: "Presto un titolo. Riusciremo a battere chiunque"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Siamo migliorati tantissimo rispetto a cinque anni fa sotto ogni aspetto e dobbiamo continuare così, come team e come società". Lo ha detto Steven Zhang ieri sera durante il brindisi di Natale. Il presidente nerazzurro ha caricato tutti con parole da vero leader, che confermano la volontà di Suning di riportare il club dove merita: "Il 2018 è stato bellissimo - ha aggiunto - e ci sono stati eventi straordinari per l’Inter come il ritorno in Champions grazie al gol di Vecino che tutti si ricordano. Siamo stati competitivi con le squadre più forti al mondo e rispetto a quattro-cinque anni fa c’è stato un netto miglioramento. Se guardo le partite ogni tanto penso che siamo invincibili e che tanta gente vuole venire da noi. Ci temono! Qual è il nostro obiettivo? È arrivato il momento di parlare di titolo o di ambire ad arrivare ad altissimo livello. Come società e squadra abbiamo tutto per arrivare al titolo. Non è presunzione, ma fiducia e convinzione. Riusciremo a battere tutti quanti sia in campo che fuori, e dopo tanti anni di attesa abbiamo la possibilità di poter vincere".