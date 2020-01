© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Inter rallenta e non poco la trattativa per portare Giroud alla corte di Conte. Il fallimento dello scambio con la Roma per Politano e Spinazzola potrebbe cambiare le carte in tavola, magari riaprendo la trattativa con il Napoli per un eventuale scambio che preveda lo stesso Politano in azzurro e Fernando Llorente agli ordini dell'allenatore salentino. Una soluzione che potrebbe accontentare tutto in breve tempo.