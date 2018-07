Inter, stop per Dembele e Malcom. Zappacosta, la trattativa va avanti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulle trattative di casa Inter. Per Mousa Dembelé trattativa arenata, forse definitivamente. Il Tottenham continua a chiedere 20 milioni di euro e valuta solo una cessione a titolo definitivo, due condizioni che non permettono a questo affare di andare avanti.

La priorità del ds Ausilio - si legge - è un terzino destro: Darmian, Vrsaljko e Zappacosta i tre nomi, con la candidatura del laterale blues in risalita. S'è arenata anche la trattativa per Malcom: solo una uscita può far ripartire i contatti col Bordeaux.