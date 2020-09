Inter straripante in amichevole: 7-0 al Pisa. Tripletta per Lautaro e doppietta per Eriksen

Si chiude con un successo straripante il precampionato dell’Inter, che oggi ha travolto per 7-0 il Pisa. Per la formazione di Antonio Conte decisiva la tripletta di Lautaro Martinez, ma non solo, In gol anche Lukaku dopo appena 5’, Gagliardini all’11’ ed Eriksen, autore di una doppietta. Buona la prestazione per il danese, schierato alle spalle delle due punte, ma positive anche le prove di Perisic e Hakimi sulle fasce. Adesso la mente sarà tutta sull’esordio in campionato, previsto per domenica prossima contro la Fiorentina.