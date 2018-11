Inter, su Gabigol c'è il Palmeiras: offerte due contropartite

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Palmeiras fa sul serio per Gabigol. Come riporta Sportmediaset, per accontentare le richieste dell'Inter, che vuole liberarsi del giocatore attualmente al Santos ma senza svenderlo, il club brasiliano è disposto a mettere sul piatto della bilancia due contropartite tecniche oltre a un conguaglio economico da definire: il difensore centrale classe 1993 Luan Teixeira e il promettente terzino sinistro Luan Candido, classe 2001, quest'ultimo tesserabile per ragioni anagrafiche solo a giugno al diciottesimo anno di età compiuto.