Inter su Kabak, il Galatasaray prova a blindare il baby turco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo le voci circolate ieri su un dialogo tra Inter e Galatasaray, il quotidiano turco Sabah offre un aggiornamento sulla situazione del giovane difensore turco Ozan Kabak, per il quale i nerazzurri avrebbero chiesto informazioni. Kabak ha un contratto col Cimbom in scadenza nel 2020, ma, su indicazione del tecnico giallorosso Fatih Terim, la dirigenza del club sarebbe pronta a presentare al talentuoso classe 2000 un rinnovo per altre cinque stagioni, con ritocco graduale dell'ingaggio. Lo scrive FcInterNews.it.