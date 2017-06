Inter su Skriniar, il giocatore non si sbilancia: "Non so nulla a riguardo"

© foto di Federico De Luca

Accostato in Italia con insistenza all'Inter, il difensore della Sampdoria Milan Skriniar ha parlato oggi del suo futuro in Slovacchia ai microfoni dell'emittente locale TA3: "Io non so niente a riguardo. Con il mio agente non ho parlato di nulla se non dell'Europeo Under 21 con la Slovacchia", ha assicurato.